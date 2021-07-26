Социолог Шугалей предупредил о возможном повторении афганского сценария в Тунисе

Политический кризис в Тунисе может быть использован США для достижения собственных целей по примеру Афганистана, заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Сегодня столица Туниса охвачена массовыми беспорядками. В городе происходят столкновения между сторонниками президента Каиса Саида и исламистской партии "Ан-Нахда". Шугалей выразил надежду, что все происходящее не приведет к серьезному вооруженному конфликту, передает "ПолитРоссия".

"Сейчас все шло к тому, что это противостояние заканчивалось. И даже в соседней Ливии наконец-то перестали стрелять. Поэтому мы, безусловно, будем следить и надеяться на лучшее", – заявил он.

По словам социолога, существует риск, что дестабилизацией обстановки в Тунисе могут воспользоваться американцы. Шугалей напомнил, что США в Афганистане наглядно продемонстрировали всему миру, чем оборачивается их интервенция.

"Мы видим это на примере вывода войск из Афганистана. Это самая длительная военная операция, которая ничем не увенчалась, кроме полного бардака там. Думаю, похожий сценарий они бы хотели реализовать и в Тунисе", — предупредил он.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что политические игры Вашингтона могут лишить Тунис суверенитета и привести к ряду других серьезных проблем.