Лукашенко сравнил отношение Запада к Белоруссии с нацизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поведение Запада в отношении республики сильно напоминает идеологию нацистов, изложенную в запрещенной в России книге Адольфа Гитлера «Моя борьба» (признана экстремистской на территории РФ).

Лукашенко убежден, что оказывая санкционное давление на Белоруссию, Запад показывает свою склонность к империалистическим принципам, на которые во внешней политике ориентировалась нацистская Германия.

«Как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие», — отметил президент Белоруссии.

Для примера Лукашенко указал на отношения между Литвой и Белоруссией. В момент, когда Вильнюс оказывает политическое и экономическое давление на Минск, от Белоруссии еще и требуют помощь в разрешении европейского миграционного кризиса, возмутился Лукашенко. Он также напомнил о сообщениях, согласно которым литовские пограничники применяли к нелегальным мигрантам оружие и силой депортировали в Белоруссию.

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в попытке лишить страну суверенитета и установить управление извне. Белорусский президент выразил недовольство тем, что Запад усиливает давление на Минск, а возле границ республики постоянно проходят учения НАТО.