Известие о смерти семьи обострило болезни дочери отставного адмирала Лобанова

Новость о смерти членов семьи вызвала шок и обострение ряда заболеваний у дочери отставного адмирала Лобанова Аллы Еловковой.

По словам женщины, у нее обострились "все хронические заболевания", в частности, астма. Связаться с корреспондентами она сможет только через несколько дней. Информация о похоронах пока не поступала.

Ранее в Петербурге в одной из квартир жилого дома оперативники обнаружили два трупа — жены и сына отставного адмирала Леонида Лобанова. СК возбудил уголовное дело по факту убийства, ведется расследование.