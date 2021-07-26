Необходимость специального экономического режима на Курилах объяснили в РАНХиГС

Специальную экономическую зону пообещали создать на территории Курильских островов в Правительстве РФ.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что Курильские острова войдут в свободную таможенную зону. Старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина рассказала, что это принесет региону.

Подобный экономический режим предполагает, что на территории его функционирования отсутствуют квоты и пошлины на импортную продукцию. Об этом пишет сайт 360tv.ru.

При этом подобные льготы работают только для поступающих в эту зону товаров. Если они начнут перемещаться в другие регионы, то на них будут накладываться дополнительные налоги как на импорт из других государств.

Благодаря учреждению особого экономического режима, Курильские острова смогут беспошлинно ввозить различное оборудование, запчасти и механизмы, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию региона.