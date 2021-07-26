Жителей ряда регионов России предупредили об опасности подтоплений из-за дождей

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назвал список мест, которые находятся под угрозой подтоплений.

Специалисты заявили, что по причине прогрева воды в южных морях до высоких температур, в некоторых субъектах РФ могут пойти сильные дожди.

Эксперты уточнили, что ливни могут обрушиться на территории Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей. Также обильные осадки ожидаются в регионах Северного Кавказа.