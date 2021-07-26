Летающая крепость президента. Кнутов раскрыл преимущества «самолета Судного дня»

Символические часы Судного дня, созданные Чикагским университетом после Второй мировой войны, еще с прошлого года показывают без двух минут полночь. Ядерная война, по мнению ученых, не за горами, и по этому случаю российским инженерам поручили обновить парк «самолетов Судного дня».

Источник РИА Новости сообщил, что в Воронеже приступили к строительству новой «летающей крепости» на базе широкофюзеляжного Ил-96–400М. Самолет проекта «Звено-3С» нужен для управления войсками в случае начала ядерного противостояния: с его борта можно командовать целой армией, техническая начинка поможет «докричаться» до военных частей в радиусе шести тысяч километров.

Сроки строительства пока неизвестны. Всего Воздушно-космические силы РФ получат два летающих командных пункта, однако источник в оборонно-промышленном комплексе допустил создание еще одной модели.

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Далеко и высоко

В мирное время «самолет Судного дня» обычно не покидает ангар, но как только потенциальный противник нажимает «красную кнопку», а в стране перестают работать наземные и спутниковые средства связи, лайнер превращается в важнейший стратегический объект. На его борту укрываются не только связисты и высокопоставленные командиры, но и высшее руководство, в том числе президент и члены правительства.

Сейчас у России есть четыре воздушных командных пункта (ВзКП) на базе Ил-80. Вооружения на них нет, а все характеристики строго засекречены. Известно лишь то, что «воздушные крепости» могут дозаправляться в воздухе, в полете их сопровождают военные истребители, а вероятность отказа оборудования на борту в 10 раз ниже, чем на самых новейших бомбардировщиках и «невидимках».

Новый образец будет отличаться от «крепостей» на базе Ил-80 большей выносливостью. Дальность полета и раньше позволяла вывезти главу государства и его окружение из зоны поражения ядерного взрыва без дозаправки, но у разрабатываемых в Воронеже лайнеров этот показатель увеличат вдвое (точные цифры неизвестны).

Военное командование Соединенных Штатов не настолько следит за секретностью. В 2018 году телеканал CNBC снял целый репортаж: «Это похоже на запасной Пентагон: Внутри самолета E-4B "судный день"». E-4B – это сокращенное название Boeing E-4 Nightwatch («Ночной дозор» — англ.) — аналога российских Ил-80, выполняющих те же функции в случае запуска «ядерного сценария».

Американцы имеют четыре таких «самолета Судного дня», один из которых постоянно готов к запуску по первому звонку из Белого дома. Во время зарубежных поездок президент Джозеф Байден, как и большинство его предшественников на посту главы США, летают именно на «Ночном дозоре».

wikipedia.org / Общественное достояние

Неповоротливость и внушительные размеры отечественных Ил-96 с успехом компенсируются высотой полета и недосягаемостью лайнера для вражеских ПВО. Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов убежден, что экипажу «самолета Судного дня» и его высокопоставленным пассажирам нечего опасаться в случае ядерной угрозы.

Специалист объяснил, что ВзКП дополняют систему «Периметр» — комплекс, созданный еще во времена холодной войны, и действующий по сей день. Его основная задача — ответный ядерный удар по противнику даже в том случае, если все живое на территории страны превратилось в ядерный пепел.

«Такие самолеты идут "в комплекте" к системе "Периметр". Учитывая, что территория нашей страны огромная, лайнер может летать по непредсказуемому маршруту, на достаточно серьезной высоте несколько суток без дозаправки. Из-за этого его очень сложно обнаружить и еще сложнее долететь до него и уничтожить. НАТОвские комплексы до него не дотянутся. Летает он, к примеру, над Уралом, чем до него можно достать? Истребителю сперва нужно залететь на территорию страны, что при действующей системе противовоздушной обороны практически невозможно, плюс пролететь несколько тысяч километров до самого лайнера. Ни одному истребителю это не под силу», — объяснил Кнутов.

ТАСС / Гердо Владимир

При этом разработку новейшего образца летающего командного пункта вполне можно было предсказать. Несмотря на всю секретность, в конце 2020 года с одного борта Ил-80 неизвестными было похищено оборудование. Самолет в тот момент стоял на плановом ремонте в Таганроге. Злоумышленники вынесли 39 электронных блоков связи и несколько плат.

Юрий Кнутов рассуждает, что часть похищенного «железа» могла быть переправлена за океан для изучения военными инженерами США. Это делает Ил-80 куда менее секретным, чем он был до этого, поэтому верховное командование приняло решение создать новый самолет на случай ядерной войны.