Фонд защиты прав граждан "Штаб" внесли в реестр НКО-иноагентов

Башкирская некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан "Штаб" теперь включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Соответствующее решение приняло Министерство юстиции России. По данным реестра, организацию признали иноагентом 23 июля. Согласно выписке ЕГРЮЛ, "Штаб" зарегистрирован в мае 2019 года, а качестве основного вида деятельности указано предоставление финансовых услуг, которые не относятся к страхованию и пенсионному обеспечению.

Руководителем фонда является Лилия Чанышева, которая ранее являлась координатором одного из штабов Алексея Навального (являются структурным подразделением ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России).

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России