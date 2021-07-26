Кольцевая дорога по аналогии с ЦКАД может появиться в Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что Северная столица нуждается в новой дороге на большем отдалении от города.

Удаленную кольцевую трассу необходимо создать рядом с Санкт-Петербургом, считает российский лидер Владимир Путин.

Глава государства отметил, что развитие агломерации города требует создания автотрассы, наподобие ЦКАД, построенной в Московской области.

Путин подчеркнул, что в настоящее время из Фонда национального благосостояния выделяются средства для продления трассы из Северной столицы в Москву, а также от главной столицы до Екатеринбурга.