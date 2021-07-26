Кремль свяжется с властями Перми после штрафа местной жительницы за обращение к Путину

Кремль запросит у пермских властей информацию о штрафе в отношении активистки Елены Германовой, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в администрации президента в курсе о случившемся и свяжутся с властями края, чтобы запросить данные об обстоятельствах.

"Сам по себе факт записи обращения на прямую линию, конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", — пояснил Песков журналистам.

Ранее суд признал виновной Германову, которая организовала пикет около дворца спорта "Молот", где записывала видеообращение на прямую линию Путина. Женщине назначили штраф в размере 20 тыс. рублей за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.

Местные СМИ сообщали, что после записи обращения полиция задержала несколько человек.