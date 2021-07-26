Сайт Навального оказался недоступен после блокировки Роскомнадзором

Сайт блогера Алексея Навального оказался недоступен для перехода после соответствующего решения Роскомнадзора.

Раннее структуры осужденного блогера Навального решением суда были признаны экстремистскими. В частности, Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), Фонда защиты прав граждан (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и движения "Штабы Навального"1 (являются структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны) запрещенными в России организациями.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России