Песков ответил на вопрос о ситуации с COVID-19 в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил эпидемиологическую обстановку в стране.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что коронавирусная ситуация в России далека от нормализации.

Специальные меры предосторожности принимаются, чтобы глава государства безопасно контактировал с людьми в процессе своей работы, добавил Песков.

"Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", — подчеркнули в Кремле.

Песков также отметил, что существующее ужесточение режима безопасности никак не отражается на интенсивности рабочего графика президента.