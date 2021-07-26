Соседка убитой в Петербурге семьи рассказала об отставном адмирале Лобанове

Соседка семьи Лобановых, в квартире у которых были найдены трупы пожилой матери и сына, заявила, что сомневается в том, что глава семейства мог совершить такое преступление.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), женщина заявила, что отставной контр-адмирал Леонид Лобанов казался ей нормальным, всегда здоровался и не вызывал подозрений.

Напомним, 24 июля в квартире дома на улице Бутлерова в Калининском районе Санкт-Петербурга обнаружили трупы пожилой женщины и ее сына с множественными ножевыми ранениями. Оказалось, что убитые — родственники отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Мужчину в середине июля нашли мертвыми на путях одной из петербургских железнодорожных станций.