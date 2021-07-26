Россия за день. Главное: штраф замглавы Забайкалья и гимн для Брянска

Омская область. В Омске могут отменить празднование 305-летия со дня основания города, а также приуроченный к этому концерт Владимира Преснякова. Соответствующее предложение Роспотребнадзора рассмотрят 28 июля на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Саратовская область. Депутату саратовской облдумы Николаю Бондаренко могут запретить баллотироваться в Госдуму и посадить на 15 суток из-за публикации десятилетней давности. Известно, что народного избранника обвинили в распространении экстремистских материалов и уже допросили в полиции.

Забайкальский край. Вице-губернатора Забайкалья Аягма Ванчикова опубликовала в Instagram фото с букетом краснокнижных цветов, за что была наказана на 3 тысячи рублей. Штраф замглавы региона уже заплатила, а заодно удалила снимки из соцсети.

Санкт-Петербург. В Петербурге убили семью адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова. Тела жены и 56-летнего сына военного с колото-резанными ранениями нашли в квартире спустя две недели после убийства.

Свердловская область. В Екатеринбурге экс-депутата Госдумы от Свердловской области Валерия Язева хотят привлечь к субсидированной ответственности на 756 млн рублей. Дело связано с банкротством «УК «Ява», которую основал бывший политик. Суд назначен на 29 июля.

Белгородская область. Мэр Белгорода Юрий Галдун попросил врио губернатора области Вячеслава Гладкова отменить празднование Дня города в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Глава региона поручил Роспотребнадзору оценить обстановку и принять решение к 28 июля.

Калининградская область. Глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил о том, что дотации Балтийску в грядущем отопительном сезоне будут увеличены вдвое. Благодаря этому жители города смогут экономить при оплате услуг ЖКХ до 1,5 тысячи рублей.

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Магаданская область. Роспотребнадзор в Магаданской области обязал жителей получить первую прививку от коронавируса до 20 августа, а вторую до 15 сентября. Документ касается работников сфер образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, услуг, транспорта, торговли, общепита, а также организаторов различных мероприятий.

Брянская область. Известный российский композитор, бард, рекордсмен книги рекордов Гиннеса Григорий Гладков предложил мэру Брянска Марине Дбар подарить родному городу гимн. Решение об утверждении композиции будут принимать депутаты горсовета.

Директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Татьяну Цыганок уволили по собственному желанию. Ранее прокурор внес представление на имя чиновницы из-за бездействия при нарушении закона об охране природных объектов администрацией Клетнянского района.

Ростовская область. Зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в Ростове-на-Дону не будут строить метрополитен. По его словам, в строительстве подземки нуждаются только Москва и Петербург, в остальных городах нужно развивать трамвайные сети.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Алтайский край. На Алтае врио руководителя управления имущественных отношений Александра Теплова утвердили в должности начальника. Исполнять обязанности главы его назначили еще в феврале в связи с выходом на пенсию Елены Зинковой.

Сахалинская область. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин принял участие в запуске пилотного проекта по инфраструктурным облигациям в Южно-Сахалинске. В его рамках на дальневосточном острове построят несколько десятков тысяч квадратных метров жилья, школу и три детских сада.

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ограничение в виде обязательной вакцинации для посетителей кафе и соцучреждений, которое должно было начать действовать сегодня. К этому призвали в Роспотребнадзоре, заявив о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.

Приморский край. С начала года в Приморье было выделено более 1,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с первенцами. Об этом сообщило правительство региона, отметив, что пособие составляет 15,4 тысячи рублей.