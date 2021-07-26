Американский журналист Патрик Ланкастер в 19 лет пошел на службу в военно-морские силы США, где провел около пяти лет. После возвращения из армии он решил отправиться в большое путешествие. Экс-военнослужащий поехал в Европу как обычный турист с фотокамерой, еще не понимая, что это путешествие предопределит всю его дальнейшую жизнь.

«Ничего нового, до того момента, как я попал в Грецию. Там происходило много мятежей», — рассказал американец.

Впечатленный увиденным в Греции, Ланкастер поехал в Киев, где как раз разворачивались события Евромайдана. Тогда же, в 2014 году, он отправился в Крым, где начался референдум. О происходящем на полуострове американец снял свое первое видео, в котором раскрыл правду о жителях, которые действительно хотели выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. В тот момент, по словам Ланкастера, он понял насколько гнусно работали западные СМИ, которые освещали те события.

«Это был первый раз, когда я увидел, как на самом деле выглядит пропаганда, потому что популярные западные медиа не говорили правду о том, что происходило в Крыму», — признался Ланкастер.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Вальдамирова

Еще раз в своем мнении о СМИ американец убедился, когда посетил Донбасс. Он отправился прямо в Донецк, где уже зарождалась гражданская война. По словам журналиста, он буквально погружался в атмосферу происходящего, ему было важно находиться среди местных жителей и понимать происходящее вокруг изнутри. Поэтому он прекрасно осознавал, как подло работает пропаганда западных медиа.

В общей сложности Ланкастер провел в Донецке семь лет, где даже встретил свою жену Надежду. Там же, на востоке Украины, у них родились двое сыновей.

Недавно американец снова вернулся в Крым, но уже с семьей. Журналист отметил, что жизнь людей на полуострове изменилась к лучшему, появилось много отремонтированных дорог. Местные жители считают себя россиянами, а полуостров — российским, даже вопреки протестам со стороны Украины и Запада, подытожил Ланкастер.

Ранее украинская активистка и правовед Татьяна Монтян поделилась впечатлениями от отдыха в Крыму. По словам женщины, после воссоединения с Россией жизнь людей даже в глубинке стала на порядок лучше.