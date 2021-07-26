РФС объявил о подписании контракта с Валерием Карпиным

Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом о назначении на должность главного тренера сборной страны.

С этого дня Карпин является главным наставником российской команды по футболу. Ему предстоит подготовить ее к чемпионату мира в 2022 году. Пресс-служба РФС 26 июля опубликовала в Telegram-канале информацию о назначении тренера. Первые полгода ему придется совмещать свои обязанности наставника национальной команды с тренерством "Рубина".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Карпина, заметив, что россияне будут радоваться победам сборной, которую подготовит тренер, или же все вместе переживать за поражения.