«Судьи тоже люди»: иск РФ к Украине в ЕСПЧ проигрышный, но необходимый, уверен юрист

Европейские судьи не встанут на сторону России при рассмотрении жалобы на Украину, поданную в ЕСПЧ, считает адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша. Но это не значит, что подача таких исков бессмысленна.

23 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск РФ к Украине. В числе преступлений — гибель населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми на «майдане», в Донбассе и одесском Доме профсоюзов; запрет на работу оппозиционных СМИ и преследование инакомыслящих; дискриминация русскоговорящего населения; лишение возможности участия в выборах жителей юго-востока Украины; водная блокада Крыма. Также указываются случаи нападения на российские представительства в стране, отказ от помощи следователям РФ в расследовании преступлений и крушение рейса MH17 в июле 2014 года по вине Киева.

Даже при свидетельских показаниях (свидетелем готов выступить экс-министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов, бывавший в плену) иск, скорее всего, обречен. Руководствуясь политической позицией, европейские судьи не примут факта нарушений прав человека украинскими властями, военными и радикалами.

«Идея такая: все, что делается в РФ — неправильно, незаконно, ущемляются права человека и так далее. Любые требования нашей страны ЕСПЧ будет рассматривать в этом контексте. Судьи тоже люди: они читают популярные европейские СМИ, смотрят телевизор и знают, какой настрой в западном обществе и среди элит. Поэтому все очевидно, что происходит в головах у данных господ», — рассказал юрист в комментарии «Политике Сегодня».

ИА Народные новости / Михаил Прокофьев

Но политическая предвзятость — лишь полбеды. Дело в том, что ЕСПЧ в принципе не может вынести значимых решений, отмечает Юкша. Например, его постановления не могут быть аргументом для изменения или отмены решений российских судов. Так 13 июля ЕСПЧ рекомендовал узаконить однополые браки в России, но оговорился, что с учетом традиций этот вопрос останется «на усмотрение страны». Москва рекомендациям не последовала.

Значит, регулировать действия украинских властей и судов ЕСПЧ тоже не может.

Примечательно, что Россию в европейском суде представляет всего один российский судья, чей голос «утонет в общем хоре» коллег из ЕС и вполне определенных мнениях по поводу РФ, говорит Юкша. Но это не значит, что смысла в подаче иска нет. Главное — не юридическое решение, а резонанс.

«Данный акт правильный, он абсолютно политический. Но ждать, что ЕСПЧ примет какой-то юридически значимое, обязывающее Украину решение — не представляется возможным. Вода камень точит. Результаты будут: создание общественного мнения. На сегодняшний день ЕСПЧ не будет вставать на сторону России», — констатирует юрист.

Юкша призвал «постоянно муссировать ситуацию в разных судах» и не игнорировать важный способ защиты государственных интересов — юридический. Адвокат ожидает создания организаций, которые будут предъявлять иски к различным странам на постоянной основе. И речь идет не только об Украине, обращает внимание юрист, но и обо всех государствах, заигрывающих с антироссийской конъюнктурой.

Global Look Press / John Edward Linden

Усиление позиций РФ в ЕСПЧ

23 марта генпрокурор Игорь Краснов в письме президенту предложил сменить российское представительство в ЕСПЧ: вместо доктора юридических наук Михаила Гальперина, представлявшего РФ в Страсбурге, Краснов порекомендовал креатуру своего ведомства. Он заявил о продолжительной юридической агрессии против России, развязанной «прежде всего российскими и иностранными предпринимателями».

По словам Краснова, принятые в 2020 году поправки в Конституцию РФ повысили статус ГП. Значит, России пора последовать примеру Испании, Норвегии, Словении и Португалии, назначив в качестве представителя в ЕСПЧ сотрудника Генпрокуратуры.

Спустя месяц Гальперин указом президента был освобожден от должности. Его место занял Михаил Виноградов — начальник Главного управления международно-правового сотрудничества ГП РФ.