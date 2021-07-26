Россия заявила Японии ответный протест на фоне территориальных притязаний Токио

Замглавы МИД России вручил ноту протеста японскому послу в Москве в связи с недружественными шагами Токио.

В Министерстве иностранных дел России также призвали Японию отказаться от обострения двусторонних отношений. Это идет вразрез с договоренностями президента РФ Владимира Путина с бывшим премьером Японии Синдзо Абэ о выведении отношений между странами на новый уровень.

Ранее Токио заявил о протесте из-за визита главы Правительства России Михаила Мишустина на Курильские острова. Эти территории Япония до сих пор считает своими.