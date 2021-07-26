Россиянам предоставят полгода для замены загранпаспорта после обновления личных данных

Замена заграничного паспорта может быть сделана в течение полугода после обновления личных данных. Об этом говорится в тексте законопроекта, одобренного правительственной комиссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правления Ассоциации юристов России.

Отмечается, что загранпаспорта россиян будут признаваться недействительными также спустя полгода после внесения изменений, касающихся личных данных. То же правило будет касаться случаев смены имени, фамилии или даты рождения в каком-либо из документов, удостоверяющих личность.