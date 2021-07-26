Позднякова и Великая прошли в финал турнира по фехтованию на ОИ

Российские саблистки София Позднякова и Софья Великая пробились в финал турнира по фехтованию в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

Фехтовальщица София Позднякова в полуфинале турнира по фехтованию одержала победу над француженкой Манон Брюне со счетом 15:10 в свою пользу. Софья Великая встретилась с венгерской фехтовальщицей Анной Мартон и обыграла ее со счетом 15:8. В итоге обе российские спортсменки встретятся в финале и поборются за золото.

Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля и продлятся до 8 августа. Сборная России выступает под нейтральным флагом Олимпийского комитета России (ОКР).