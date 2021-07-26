Дмитрий Песков ответил на вопрос о назначении Карпина тренером сборной России по футболу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день нет смысла комментировать назначение главным тренером сборной России Валерия Карпина.

По его словам, обсуждать такое решение необходимо, когда будут какие-либо результаты. Песков отметил, что Кремль вместе с россиянами будет радоваться победам футбольной сборной и огорчаться поражениям.

"Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать", — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что новым главным тренером национальной команды по футболу станет 52-летний Валерий Карпин. Он подпишет контракт до конца года.