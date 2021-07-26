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Замглавы МИД Китая потребовал от США прекратить демонизировать КНР

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Замглавы МИД Китая потребовал от США прекратить демонизировать КНР

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман с рабочим визитом приехал в Китай, где встретился с замминистра иностранных дел страны Се Фэн. Во время дипломатического саммита Фэн заявил, что Вашингтону пора прекратить свою «крайне опасную» политику в отношении Пекина и перестать искать в нем условного противника.

«Коренная причина, по которой китайско-американские отношения зашли в тупик, — в том, что некоторые в США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника», — уверен Се Фэн.

Он подчеркнул, что американское правительство направлено на сдерживание КНР, словно только это и нужно, чтобы решить все сложные проблемы Соединенных Штатов и сделать их великой державой. 

«США приплетают Китай по всякому поводу, как будто, не будь Китая, они вообще не способны о чем-то говорить. Мы призываем США изменить подобную крайне ошибочную и крайне опасную политику», — отметил дипломат КНР.

Китай потребовал от США прекратить демонизировать Пекин
Федеральное агентство новостей  / pixabay.com

Се Фэн утверждает, что часть американских экспертов самозабвенно рассматривают Китай как воображаемого противника и даже сравнивают с Японией в годы Второй мировой войны и Советским Союзом во времена холодной войны. Таким образом, демонизируя Пекин, Вашингтон просто отвлекает внимание американцев от настоящих проблем: экономического спада, недовольства внутренней политикой и острых социальных проблем.

«США разрывают связи, блокируют санкциями. Ради сдерживания Китая не останавливаются перед конфликтами и противостоянием. Лишь хотят решить проблемы США, лишь думают о результате, который нужен американской стороне, хотят получить выгоду в одностороннем порядке. Где такое видано в современном мире», — возмутился дипломат.

Китай готов находить точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества даже при сохранении расхождений по отдельным моментам. Но для этого США пора кардинально изменить свой курс и пойти на встречу, заключил Се Фэн.

Отношения между США и КНР значительно усугубились при бывшем хозяине Белого дома Дональде Трампе. Сначала Трамп, вводя пошлины на товары из Китая и запреты на импорт, «развязал» так называемую торговую войну. Отношения между странами обострились еще сильнее, после того, как администрация Трампа обвинила Китай в появлении коронавирусной инфекции.