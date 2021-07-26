Le Parisien: живопись Байдена-младшего может использоваться для взяток властям США

Сын президента США Хантер Байден вновь стал объектом пристального внимания. Известный коррупционными, алкогольными и наркотическими скандалами бизнесмен недавно подался в искусство и уже анонсировал первую частную выставку картин в Лос-Анджелесе. За каждое написанное им полотно Байден-младший планирует выручить от 75 до 500 тысяч долларов.

Столь ошеломительный успех заставил американцев задуматься о том, не станет ли покупка картин сына американского лидера своеобразной взяткой, чтобы сблизиться с администрацией президента, сообщает RT.

«Американские СМИ, в частности, высказывают опасения, что промышленники или финансисты будут скупать его работы с единственной целью — заручиться благосклонностью Белого дома», – отмечают журналисты.

Масла в огонь накануне подлил экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Фениксе (штат Аризона). Республиканец публично усомнился в художественных способностях Хантера Байдена.

«А как насчет того, что Хантер Байден получил полмиллиона долларов за живопись, а он никогда раньше не рисовал, вы можете представить, если бы мои дети сделали это?»

TRUMP: "What about Hunter Biden getting a half a million dollars for painting and he never painted before, could you imagine if my kids did that?" pic.twitter.com/KL5YIobevo — Newsmax (@newsmax) July 25, 2021

В то же время пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки заверила журналистов, что процедура продажи картин будет организована максимально прозрачно. Для этого администрацией президента была разработана специальная система. Она скроет личности покупателей как от самого художника, так и от Белого дома.

«Все сделки по продаже произведений и их оценке будут проводиться профессиональным галеристом, который следует строжайшим правилам. Любое подозрительное предложение будет отклонено», – заявила Псаки.

При этом отмечается, что Байден-младший все-таки будет лично присутствовать на выставках и знакомиться с потенциальными покупателями.