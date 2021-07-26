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Борт Belavia из Минска полетел в Москву после сигнала бедствия

/ Обновлено: 26 июля 2021 11:44 89
Борт Belavia из Минска полетел в Москву после сигнала бедствия

Пассажирский самолет Belavia рейса Минск — Анталья полетел в Москву после подачи сигнала бедствия. Об этом сообщили журналисты.

Борт белорусской авиакомпании направился к столице России. Ранее самолет направил сигнал бедствия. Источник Федерального агентства новостей отметил, что рейс является чартерным.

По словам информатора, в аэропорту готовят обслуживание и питание для пассажиров. Представитель Belavia отказался комментировать случившееся. В Домодедово подтвердили, что самолет совершит посадку именно здесь.