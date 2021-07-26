Bellingcat анонсировала выпуск нового "расследования" о событиях в Белоруссии летом 2020 года

Скандально известная организация Bellingcat заявила о скором выходе "расследования", посвященного инциденту в Белоруссии 29 июля 2020 года.

В тот день белорусские спецслужбы задержали 33 россиян. Причиной стало их прибытие в страну якобы для совершения провокационных действий и дестабилизации обстановки в республике.

Уже 14 августа этих людей передали России. После случившегося в средствах массовой информации начали распространяться слухи, согласно которым таким образом была сорвана спецоперация украинской разведки с целью захвата граждан РФ. Это событие обобщенно называют "Вагнергейт" и связывают задержанных с "ЧВК Вагнера".

Отмечается, что дата публикации так называемого расследования Bellingcat неоднократно переносилась. На этот раз выход "расследования" запланирован на 29 июля 2021 года. Выйдет фильм или нет — пока непонятно, пишет Федеральное агентство новостей.

Саму организацию Bellingcat часто ловили на попытках фабрикации материалов "расследований". Они часто оказываются в центре скандалов, связанных с произвольной трактовкой фактов. Кроме того, у них репутация структуры, которую западные спецслужбы используют для предъявления каких-либо обвинений, имея при этом слабую доказательную базу.