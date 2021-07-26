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Российский хоккеист Алексей Платонов хочет выступать за украинскую сборную

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Российский хоккеист Алексей Платонов хочет выступать за украинскую сборную

Хоккеист Алексей Платонов решил сменить спортивное гражданство. По словам спортсмена, вопрос решится в самое ближайшее время.

Российский защитник киевского клуба "Сокол" Алексей Платонов заявил о намерении принять украинское гражданство и выступать за сборную этой страны.

Платонов отметил, что уровень украинского хоккея в настоящее время далек от российского, однако идет процесс развития.

"Ранее выступал за юношескую и юниорскую сборные России. Спортивное гражданство можно менять после того, как выступал за национальную команду не менее трех лет. У меня уже этот промежуток прошел", — передает слова хоккеиста портал Sport.ua.

Платонов указал, что украинская столица ему очень нравится. Хоккеист также обратил внимание на то, что у него особенное отношение к Украине, поскольку его отец родился в Запорожье.