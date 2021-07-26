В США заявили о необходимости ограничить ядерное вооружение России и Китая

Вашингтон должен способствовать ограничению ядерного потенциала России и Китая, заявила новый заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс.

Недавно занявшая пост замгоссекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Дженкинс рассказала о своем видении повестки стратегической стабильности. Она отмечает, что не может дождаться того дня, когда приступит к работе.

"Я привержена сокращению риска ядерной войны посредством эффективного контроля над вооружениями, ограничения ядерных [потенциалов] России и Китая, укрепления биологической безопасности и привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие", — заявила чиновница.

Также Дженкинс напомнила о необходимости укрепления Белым домом своих союзов в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах. Это нужно, в частности, для более эффективного сдерживания и противостояния "растущим угрозам" со стороны Москвы и Пекина.