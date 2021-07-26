Украинский политик призвал Киев поразмыслить над силовым освобождением Донбасса

Украина должна изучить возможность силового освобождения Донбасса, заявил бывший депутат Юрий Грымчак.

Он предложил Киеву поразмыслить над силовыми вариантами возвращения контроля над регионом. Грымчак дал соответствующий комментарий украинскому телеканалу. Политик уверен, участие россиян из Донбасса в думских выборах якобы свидетельствует о желании Москвы присоединить территорию.

"<...> Хотелось бы, чтобы это (освобождение региона. — Прим. ред.) произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия", — заявил бывший парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил постановку вопроса присоединения Донбасса в повестке Москвы. Страна никогда никого не поглощала и не планирует, пояснил он. Также представитель Кремля прокомментировал процедуру участия в выборах среди жителей Донбасса. По словам Пескова, в процессе волеизъявления смогут принять участие люди с одновременным российским и украинским гражданством.