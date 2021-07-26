Профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер на 80-м году жизни

Заслуженный артист Российской Федерации и профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер у себя дома в переулке Сивцев Вражек. Ему было 79 лет.

После окончания школы Сканави поступил в музыкальное училище. Позднее деятель искусств получил высшее образование в качестве пианиста в Московской консерватории. Большую часть карьеры он сотрудничал со скрипачом Олегом Каганом.

Виртуозы вместе исполнили на сцене сонаты Баха и Бетховена, Моцарта и Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке. Мастерство Сканави как пианиста сохранилось на грампластинках, сделанных в России и за границей.