«Будет глубокий раскол»: закон Зеленского о коренных народах может погубить Украину

Подписанный президентом Украины закон о коренных народах станет фатальным для страны, половина которой — русскоязычные люди, констатировал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, закон составлен неграмотно и без учета естественного для Украины двуязычия.

«На мой взгляд, [этот закон] абсолютно самоубийственен для Украины, потому что половина страны — русскоязычная. Кроме того, еще непонятно, на каком языке будет говорить украинская наука. Во всяком случае, она никогда не говорила на украинском. Это значит, удар по собственному интеллектуальному потенциалу», — заявил Никонов 25 июля в интервью «КП».

Парламентарий прочитал текст закона и нарек его «неграмотным юридическим документом» с подоплекой «вычеркнуть русских из числа коренных народов». Никонов отметил, что украинцы также не включены в список коренных народов Украины — в таком случае, инициативу нужно было назвать законом о «малочисленных народах».

По мнению депутата, обращение России в ЕСПЧ не поможет противостоять дискриминации русскоязычных граждан Украины: европейские судьи выносят предсказуемо антироссийские решения.

«Считаю, что наше пребывание в Совете Европы, как и в ПАСЕ, в ЕСПЧ – это что-то от мазохизма. <…> И мы еще за это деньги платим. И за членство. А затем еще и оплачиваем те санкции, которые вводятся тем же ЕСПЧ…» — подчеркнул Никонов.

Юридически Россия бессильна против русофобной политики соседней страны, единственный выход — «менять радикально власть на Украине», считает Никонов. Он предлагает оказывать политическое давление на Киев, создавая проблемы, решение которых будет зависеть от предоставления возможности людям говорить на родном языке.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Впрочем, власти страны рискуют наказать себя сами. Дискриминация второго языка в стране приведет к еще более глубокому расколу украинского общества — потеря Крыма и ситуация на Донбассе Киев ничему не учит.

«И не исключено, что так же могут потерять половину Украины, поэтому они должны просто сознавать риски, которые существуют», — заключил Никонов.

Закон, обидевший не только русских

Инициированный партией «Слуга народа» закон наделяет политическим статусом и правом на самоопределение в составе Украины крымских татар, караимов и крымчаков — всего в Украине около 250 тысяч представителей всех трех национальных групп.

«Некоренными» народами остаются русские, белорусы, евреи, молдаване, болгары, венгры, греки, армяне, азербайджанцы и другие. Они не попадают под действие закона, потому что имеют национальные государственные образования за пределами страны.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Резонансное решение возмутило не только российскую сторону (президент Владимир Путин сравнил разделение на «коренных» и «некоренных» с идеями нацистской Германии), но и МИД Венгрии. Там заявили, что включение закарпатских венгров в закон о коренных народах решило бы противоречия Будапешта и Киева вокруг их положения в стране.

«Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. <…> Там даже есть люди, которые, не покидая одного города, могли быть гражданами аж пяти стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии. Менялась принадлежность территории, но не проживающий на ней народ. Так или иначе венгров в число коренных народов не включили…» — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в комментарии «Известиям».

По словам Сийярто, диалоги с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой к «прорыву» не приводят. Поводов для претензий у Будапешта достаточно: в конце 2020 года сообщалось об очередных угрозах украинских националистов в адрес венгров Закарпатья.

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С 2010 года радикалы жгли и разрисовывали нацистской свастикой венгерский памятник на Верецком перевале, нападали на венгерских туристов и проводили в пограничных с Венгрией районах факельные шествия под националистическими лозунгами. В 2016 году журналисты телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского, близкого президенту Владимиру Зеленскому, обвиняли Будапешт в «подогревании сепаратизма» в Закарпатье.

Подробнее о том, как украинские власти поддерживают правых радикалов и чем может обернуться их участие в политической жизни государства — читайте в нашей статье.