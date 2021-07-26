«Будет глубокий раскол»: закон Зеленского о коренных народах может погубить Украину

Подписанный президентом Украины закон о коренных народах станет фатальным для страны, половина которой — русскоязычные люди, констатировал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, закон составлен неграмотно и без учета естественного для Украины двуязычия.
«На мой взгляд, [этот закон] абсолютно самоубийственен для Украины, потому что половина страны — русскоязычная. Кроме того, еще непонятно, на каком языке будет говорить украинская наука. Во всяком случае, она никогда не говорила на украинском. Это значит, удар по собственному интеллектуальному потенциалу», — заявил Никонов 25 июля в интервью «КП».
Парламентарий прочитал текст закона и нарек его «неграмотным юридическим документом» с подоплекой «вычеркнуть русских из числа коренных народов». Никонов отметил, что украинцы также не включены в список коренных народов Украины — в таком случае, инициативу нужно было назвать законом о «малочисленных народах».
По мнению депутата, обращение России в ЕСПЧ не поможет противостоять дискриминации русскоязычных граждан Украины: европейские судьи выносят предсказуемо антироссийские решения.
«Считаю, что наше пребывание в Совете Европы, как и в ПАСЕ, в ЕСПЧ – это что-то от мазохизма. <…> И мы еще за это деньги платим. И за членство. А затем еще и оплачиваем те санкции, которые вводятся тем же ЕСПЧ…» — подчеркнул Никонов.
Юридически Россия бессильна против русофобной политики соседней страны, единственный выход — «менять радикально власть на Украине», считает Никонов. Он предлагает оказывать политическое давление на Киев, создавая проблемы, решение которых будет зависеть от предоставления возможности людям говорить на родном языке.
Впрочем, власти страны рискуют наказать себя сами. Дискриминация второго языка в стране приведет к еще более глубокому расколу украинского общества — потеря Крыма и ситуация на Донбассе Киев ничему не учит.
«И не исключено, что так же могут потерять половину Украины, поэтому они должны просто сознавать риски, которые существуют», — заключил Никонов.
Закон, обидевший не только русских
Инициированный партией «Слуга народа» закон наделяет политическим статусом и правом на самоопределение в составе Украины крымских татар, караимов и крымчаков — всего в Украине около 250 тысяч представителей всех трех национальных групп.
«Некоренными» народами остаются русские, белорусы, евреи, молдаване, болгары, венгры, греки, армяне, азербайджанцы и другие. Они не попадают под действие закона, потому что имеют национальные государственные образования за пределами страны.
Резонансное решение возмутило не только российскую сторону (президент Владимир Путин сравнил разделение на «коренных» и «некоренных» с идеями нацистской Германии), но и МИД Венгрии. Там заявили, что включение закарпатских венгров в закон о коренных народах решило бы противоречия Будапешта и Киева вокруг их положения в стране.
«Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. <…> Там даже есть люди, которые, не покидая одного города, могли быть гражданами аж пяти стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии. Менялась принадлежность территории, но не проживающий на ней народ. Так или иначе венгров в число коренных народов не включили…» — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в комментарии «Известиям».
По словам Сийярто, диалоги с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой к «прорыву» не приводят. Поводов для претензий у Будапешта достаточно: в конце 2020 года сообщалось об очередных угрозах украинских националистов в адрес венгров Закарпатья.
С 2010 года радикалы жгли и разрисовывали нацистской свастикой венгерский памятник на Верецком перевале, нападали на венгерских туристов и проводили в пограничных с Венгрией районах факельные шествия под националистическими лозунгами. В 2016 году журналисты телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского, близкого президенту Владимиру Зеленскому, обвиняли Будапешт в «подогревании сепаратизма» в Закарпатье.
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