Детский омбудсмен Кузнецова призвала к защите прав детей при вакцинации от COVID-19

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не должна ограничивать права детей, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Такое мнение она высказала в ответ на предложение главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых учеников. По словам Кузнецовой, это неприемлемо.

"Ни в коем случае вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права", — подчеркнула она.

Кроме того, омбудсмен считает, что решение о вакцинации юных граждан должно оставаться за их родителями. Причем это возможно только после предоставления всех данных клинических исследований вакцины против коронавируса.