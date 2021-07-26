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Телевизионщики отреагировали на недовольство пловчихи Юлии Ефимовой

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Телевизионщики отреагировали на недовольство пловчихи Юлии Ефимовой

Директор олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос отреагировал на критику шестикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой касательно времени телевизионных трансляций.

"Мы консультировались по этому вопросу с FINA (Международная федерация плавания. — Прим. Ред.), такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на пекинских Олимпийских играх, на ЧМ в Южной Корее, такие вопросы были урегулированы и согласованы", — указал функционер.

По его словам, такое сотрудничество удобно всем сторонам, включая спортсменов. Ранее российская спортсменка выступила за проведение решающих заплывов в вечернее время суток, подчеркнув, что на атлетов всем все равно.

Российская пловчиха Юлия Ефимова поборется за золотую медаль на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.