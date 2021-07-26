Аналитики назвали губернаторов регионов России, которые могут уйти в отставку

Ряд временно исполняющих обязанности глав регионов России попали в "красную зону" политической устойчивости. Об этом сообщили аналитики.

Президент консалтингового холдинга Евгений Минченко подготовил доклад "Госсовет 2.0" о руководителях регионов, которые могут уйти в отставку. Среди таких чиновников оказались глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко.

"Рекордно низкий рейтинг устойчивости (5 баллов) у Владимира Сипягина, который почти наверняка осенью покинет губернаторский пост и будет избран депутатом Госдумы по федеральному списку ЛДПР", — отметил аналитик в докладе.

Минченко не исключил возможный уход Клычкова и Сипягина в Госдуму нового созыва. Недавно заявление об увольнении написал глава Керчи Сергей Бороздин, говорится на сайте 360tv.ru.