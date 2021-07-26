Сенатор Карасин указал на интерес России в экономическом сотрудничестве с Токио

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал инициативы России по Курильским островам.

По словам парламентария, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Токио, однако не намерена пересматривать итоги Второй мировой войны.

"Россия была бы заинтересована в экономическом взаимодействии со странами дальневосточного региона, в том числе с Японией", — сказал он РИА Новости.

Он отметил, что Москва готова обсуждать с Токио лишь финансовые и экономические вопросы, которые связаны с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и Курил.