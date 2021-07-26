Саакашвили назвал зеленый водород альтернативой для Украины после запуска "СП-2"

Украина после запуска трубопровода "Северный поток — 2" должна начать разрабатывать собственные ресурсы, заявил глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Политик в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что верить гарантиям того, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока — 2" сохранится, нельзя.

Саакашвили отметил, что это надо компенсировать тем, что Украина должна начать разрабатывать свои ресурсы. В том числе речь идет о "зеленом водороде", подчеркнул он. Экс-президент Грузии также обвинил Россию в том, что она якобы хочет "перекрыть" Черное море для Украины, поскольку там находятся основные залежи "зеленого водорода".