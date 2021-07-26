Мишустин заявил о возможном введении зоны свободной таможни на Курилах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об обсуждении возможности введения свободной зоны таможни на территории Курил.

По словам Мишустина, на Курилах нужны льготы, чтобы живущие в этом регионе люди могли не тратить время для заполнения различных документов. Он отметил, что в первую очередь рассматривается создание режима свободной таможенной территории. Об этом Мишустин заявил в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

Премьер-министр прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. Мишустин уже посетил больницу на южнокурильском острове Итуруп. В ходе визита политик совершит встречи с главами регионов и посетит несколько предприятий.