Мишустин прибыл на остров Итуруп в рамках визита на Дальний Восток и в Сибирь

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Сахалинскую область, ему предстоит посетить три региона Дальнего Востока и в Сибири.

Мишустин побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы на острове Курильского архипелага Итуруп и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса. После Сахалина премьер посетит Хабаровский край и Иркутскую область.

Обратить в поездке особое внимание на Курильские острова поручил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что Россия с японскими партнерами ведет работу по созданию там "необходимых условий для участников экономической деятельности".

Ранее по поручению Путина Мишустин определил кураторов федеральных округов России из числа вице-премьеров. Новые полномочия вице-премьеры будут реализовывать с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.