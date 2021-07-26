Строительство новых самолетов на случай ядерной войны стартовало в России

Строительство двух самолетов на случай ядерной войны стартовало для российских Воздушно-космических сил на базе Ил-96-400М.

Проект назвали "Звено-ЗС". Информацией об этом с РИА Новости поделился представитель оборонно-промышленного комплекса. Благодаря радиооборудованию самолет сможет отдавать приказы войскам стратегической авиации, подводных лодок-носителей ядерного оружия, а радиус передачи сообщения составляет шесть тысяч километров.

Предназначение самолетов заключается в эвакуации правительства страны и управлении военными силами при уничтожении инфраструктуры на Земле или со спутника. Первое воздушное судно уже производят.