Россия будет платить Европе больше миллиарда евро в год углеродного налога

Россия каждый год будет платить больше миллиарда евро пошлин, если страны Европы будут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, который предложила Еврокомиссия.

Поставщики железа, стали, азотных удобрений, электроэнергии и алюминия из России будут обязаны платить дополнительную пошлину, которая составляет 16% от цены продукты. Соответствующая информация передается в расчетах РБК, заверенных Минэкономразвития.

Россия за 2020 год поставила в Европу таких товаров на сумму около 7 миллиардов евро. Исходя из этого, ежегодный налог может достигать 1,1 миллиарда евро.