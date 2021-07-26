Минфин готовит систему стресс-тестов бюджета России для защиты от шоков

Министерство финансов России разрабатывает комплекс кризисных сценариев на случай чрезвычайных экономических ситуаций. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Отработка сценариев позволит заранее формировать планы действий. Стресс-тесты поможет лучше понимать связь бюджета и экономической ситуации.

Источники "Ведомостей" сообщают, что комплекс будет включать в себя кризисные сценарии изменения на сырьевых рынках, темпов инфляции, уровня процентных ставок, деловой активности и курса валют. Просчет рисков требуется для того, чтобы принимать решения заранее.