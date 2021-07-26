"МиГ" начала разработку палубного истребителя с технологией "стелс"

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" разрабатывает палубный истребитель пятого поколения с применением технологии "стелс".

Опытный образец самолета планируется создать в ближайшие несколько лет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в интервью РИА Новости. На данный момент палубный истребитель находится на стадии компьютерного моделирования.

"Аппарат должен применяться совместно с истребителем в рамках концепции "верного ведомого"", — сказал источник.

Также в рамках проекта рассматривается возможность создания версии самолета с вертикальными взлетом и посадкой. По размерам машина будет сравнима с МиГ-35, ее выполнят по аэродинамической схеме "летающее крыло". Функции истребителя — заправка и совместное нанесение ударов.