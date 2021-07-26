Американский генерал пообещал афганским военным поддержку с воздуха

Силы безопасности Афганистана могут рассчитывать на поддержку США с воздуха, заявил американский генерал Кеннет Маккензи.

Пентагон намерен в ближайшие недели вывести войска с афганской территории. Американцы при этом продолжат совершать авианалеты, пообещал генерал.

"Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели", — подчеркнул Маккензи во время выступления в Кабуле.

В Афганистане нарастает нестабильность на фоне вывода войск. В апреле нынешнего года президент США Джо Байден заявил, что операция американских сил в республике завершена.