Число разводов в России стало рекордным за последние пять месяцев

Количество разводов в России с января по май 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличилось на 44%.

В России браки чаще заключали, чем расторгали. Однако в Ленинградской области, Калмыкии, Саратовской и Пензенской областях количество разводов превысило число зарегистрированных семей. Об этом сообщают "Известия".

Эксперты считают, что во время карантина из-за пандемии в 2020 году большинство россиян откладывали разводы и по возвращении нормальных работ ЗАГСов желающие развестись начали наверстывать упущенное.