Жители Москвы сократили траты на еду в кафе и ресторанах на 10%

Траты москвичей на услуги общепита в период новой волны коронавирусных ограничений сократились на 10% по сравнению с началом нынешнего лета.

О снижении расходов жителей столицы на еду в кафе и ресторанах узнали эксперты Tinkoff Data во время проведенного исследования. Большинство опрошенных признались, что во время действия ограничений переключились на летние веранды и доставку готовой еды. Полностью от услуг общепита, по данным "Известий", отказались 20% респондентов.

После введения запрета на посещение заведений общепита без QR-кода москвичи стали чаще отмечать семейные праздники дома. В июле в столице в три раза выросли продажи товаров, предназначенных для домашних вечеринок.