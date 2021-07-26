Трейлеры S.T.A.L.K.E.R. 2 на русском языке возмутили журналиста из Украины

Украинский журналист Сергей Коршунов обвинил разработчиков видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 в неуважении к украинцам. Причиной этого стали трейлеры проекта на русском языке.

Коршунов сообщил, что гордится тем, что серию S.T.A.L.K.E.R. разработали на Украине. Журналист при этом возмутился, что в июне текущего года на выставке E3 разработчики презентовали трейлер на русском языке. Он отметил, что в дебютном ролике можно было заметить часть из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко, которую разместили маленьким шрифтом на одной из локаций.

"То есть украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском?" — возмутился Коршунов.

Журналист подчеркнул, что у проекта подзаголовок Heart of Chernobyl с русской транслитерацией названия города Чернобыль, что стало "справедливым" возмущением украинцев в Сети. Он считает, что разработчики самостоятельно дают присвоить свои достижения кому-то другому.