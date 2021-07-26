Проект о возврате индексации пенсии работающим граждан внесли в Госдуму

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в ГД законопроект о возврате индексации пенсии работающим гражданам.

Законопроект предлагает с 1 января следующего года вернуть индексацию страховых пенсий работающим россиянам. Изменения касаются закона "О страховых выплатах".

Нилов отметил, что после отмены индексации, число работающих пенсионеров резко снизилось с 15,3 миллиона до 9,6 миллиона граждан. При этом большинство перешло в теневую занятость, работая "нелегально".