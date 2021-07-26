Исследование показало страны по доступности бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне Аи-95 бензина в Европе, а также 16-е место по его доступности для населения.

Россияне на среднемесячные зарплаты могут купить около тысячи литров 95-го бензина. Первое место в этом рейтинге занимает Люксембург, где местные жители могут приобрести 2,6 тысячи литров бензина на среднюю зарплату. В первую тройку также вошли Норвегия и Австрия. Об этом информирует РИА Новости.

По дешевизне бензина Россия уступает лишь Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун ранее рассказал, при каких условиях бензин будет продаваться по цене 20 рублей за литр.