Разумков: Киев отстаивает свои интересы в вопросе "СП-2" и не работает против Москвы

Украина отстаивает свои интересы в плане "Северного потока — 2" и не работает в против Москвы. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Ему был задан вопрос, поменяется ли что-то после встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского насчет вопроса по российскому газопроводу. Разумков сообщил, что Киев волнуется исключительно за интересы своего государства. Об этом сообщает издание "Страна.UA".

"Мы не работаем против России, Германии или еще кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах", — сказал Разумков.

Трубопровод "Северный поток — 2" стал двумя нитками газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность его составит 55 млрд кубометров газа в год. Против строительства выступают Украина, США и несколько стран Евросоюза.