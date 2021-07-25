Голикова анонсировала создание 36 лабораторий по изучению биоагентов в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году в России создадут 36 лабораторий по изучению биоагентов в России.

К этому году запланировано создание 36 новейших современных лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила Голикова в интервью телеканалу "Россия-1". По словам вице-премьера, эта работа является "очень серьезной".

Также она напомнила, что к 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят быстро осуществлять экспресс-диагностику для своевременного реагирования и распознавания угроз.