Рапиристка Коробейникова поделилась впечатлениями после бронзы на Олимпиаде

Блогер Вадим Манукян взял комментарий у российской рапиристки Ларисы Коробейниковой, получившей бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

По словам спортсменки, награда далась ей очень тяжело, и она очень рада такому результату. Коробейникова отметила, что до сих пор не верит, что она смогла завоевать олимпийскую медаль. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Отец спортсменки Виктор Коробейников рассказал, что очень переживал за свою дочь. Напомним, россиянка Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио, принеся российской команде пятую олимпийскую медаль.