NI назвал участников мировой войны в 2034 году

Противостояние США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к мировой войне.

Дроны и беспилотная военная техника станут основными участниками войны будущего. Боевые действия также будут сопровождаться массовыми хакерскими атаками. США придется обучать своих солдат использовать новейшие биотехнологии. Об этом рассказали отставной адмирал из США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне", отрывок из которой опубликовало издание National Interest.

Авторы отмечают, что оружие в будущем будет более автономным. Ставридис и Акерман считают, что сейчас США создают оружие для войн прошлого.